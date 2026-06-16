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Osmaniye’de otomobil tıra çarptı 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

16.06.2026 - 20:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

Osmaniye’de otomobil tıra çarptı 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

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Kaza, TAG Otoyolu Düziçi ilçesi Şekerdere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobil, tıra henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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