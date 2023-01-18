GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Osmaniye'de korkutan deprem
ABONE OL

Osmaniye'de korkutan deprem

Osmaniye’de Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

18.01.2023 - 07:06 | | OSMANİYE, (DHA)-
Osmaniye'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 21.22'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. (DHA)

 

 

 

 

DHA-Güvenlik - Türkiye-Osmaniye / Düziçi - OSMANİYE, (DHA)

GÜNCEL HABERLER

Zam geldi! SGK'ya başvuran alıyor, 5 yıl süresi var

Zam geldi! SGK'ya başvuran alıyor, 5 yıl süresi var

Osmaniye'de korkutan deprem

Osmaniye'de korkutan deprem

Para iadesi zorunlu! 14 gün süresi var, başvuru yapmanız yeterli

Para iadesi zorunlu! 14 gün süresi var, başvuru yapmanız yeterli