GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOsmaniye'de karı koca 2 saat arayla hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Osmaniye'de karı koca 2 saat arayla hayatını kaybetti

Osmaniye'de karı koca 2 saat arayla hayatını kaybetti

07.03.2026 - 20:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

Osmaniye'de karı koca 2 saat arayla hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Kemal ve Zübeyde Kestir isimli karı koca 2 saat arayla hayatını kaybetti.

Kadirli ilçesinde yaşayan Kemal Kestir, bugün öğlen saatlerinde yaşadığı evde hayatını kaybetti. Kemal Kestir'in vefatının ardından 2 saat sonra hastanede tedavi gören Kemal Kestir'in eşi Zübeyde Kestir de hayatını kaybetti. İki saat arayla hayatını kaybeden karı koca, Kadirli ilçesi Kestirler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Güncel Haberler

Osmaniye'de karı koca 2 saat arayla hayatını kaybetti
#Gündem

Osmaniye'de karı koca 2 saat arayla hayatını kaybetti

Bingöl’de iki otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı
#Gündem

Bingöl’de iki otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı

Sakarya Hendek'te fedakar annelerin hayatlarına dokunan kurs: Hem öğreniyorlar hem sosyalleşiyorlar
#Gündem

Sakarya Hendek'te fedakar annelerin hayatlarına dokunan kurs: Hem öğreniyorlar hem sosyalleşiyorlar