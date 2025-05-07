Osmaniye'de festival coşkusu başlıyor! İlk lezzetler görücüye çıktı

Osmaniye Belediyesi tarafından Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek festival öncesi düzenlenen lansmanda, katılımcılara yöreye özgü toğga çorbası ikram edildi, çeşitli yöresel yemekler açılan stantta sergilendi.

Açılış konuşmasını yapan Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Kevser Davarcı, amaçlarının Osmaniye’nin mutfak kültürünü hak ettiği şekilde tanıtmak olduğunu belirtti. Davarcı, "Geçen yıl büyük ilgi gören festivalimizi bu yıl daha enerjik ve coşkulu bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Herkesi bu lezzet yolculuğuna davet ediyoruz" dedi.

Millet Bahçesi Mutfak Şefi Ali Küpeli ise gastronominin yalnızca yemek değil, aynı zamanda bir kültür alışverişi olduğunu vurgulayarak, "Festivalimizin şeker tadında geçmesini diliyorum. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından misafirlerimizi lezzet festivalimizde ağırlayacağız. Umuyorum ki bu etkinlikler zamanla ulusal çapta festivallere dönüşür" ifadelerini kullandı.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Vekili Şef Koray Türk, federasyona bağlı 33 dernek ve 10 bin başarılı şefin bulunduğunu ifade ederek, "Geçen yıl düzenlenen fıstık ve lezzet festivalleri çok başarılı geçti. Bu yıl da 17-18 Mayıs tarihlerinde çok sayıda ünlü şef Osmaniye’de olacak, yemek yarışmaları düzenlenecek ve Osmaniye mutfağı tanıtılacak" dedi.

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Gastronomi Yıldızları Derneği Başkanı Hidayet Kızıları da gastronominin gelişiminde iş birliğinin önemine değinirken, genç kuşaklara ilham olmanın gerekliliğini vurguladı ve tüm vatandaşları festivale davet etti. Dernek Başkan Vekili ve Osmaniye Temsilcisi Eshabil Karaman ise festivalin organizasyon süreci hakkında bilgi verdi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Önder Yayla da Osmaniye’nin el sanatları kadar zengin yöresel lezzetlere de sahip olduğunu belirterek, bu lezzetlerin coğrafi işaret alarak korunması gerektiğini söyledi. Programın sonunda ünlü şefler, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunan "Gastro Show" gösterilerini gerçekleştirdi. Hazırlanan yemek, katılımcılara tattırıldı. İki gün sürecek Osmaniye Lezzet Festivali kapsamında, yöresel lezzetlerin tanıtılacağı stantlar, usta şeflerle gastro şovlar, yemek yarışmaları, gençlik konserleri ve çocuklar için özel etkinlikler yer alacak.

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Lansman programına MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, Merkez İlçe Başkanı Bilal Çenet, Belediye Başkan Yardımcıları Kevser Davarcı, Seda Horuzoğlu, Mehmet Fatih Özdokur, Selim Serkan Yıldız, Melih Loş, Sait Başkurt ile AK Parti ve MHP’li Belediye Meclis Üyeleri, şefler ve çok sayıda davetli katıldı.