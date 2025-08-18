Osmaniye'de ‘Birazdan gelirim’ diyerek evden çıkan Nesrin'den haber alınamıyor!

Değirmendere köyünde oturan Nesrin Ö., dün akşam saatlerinde ‘birazdan gelirim’ diyerek dışarı çıktı, ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Baba Halil Ö., kızının bulunması için kayıp başvurusu yaptı.

'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM'

Ekipler tarafından Nesrin Ö. için arama çalışması başlatıldı. Halil Ö., “Dün akşam kızım ‘birazdan gelirim’ diyerek dışarı çıktı ve bir daha kendisinden haber alamadık. Aramadığımız yer kalmadı. Hayatından endişe ediyorum. Başına bir şey gelmeden bir an önce bulunmasını istiyorum” dedi.