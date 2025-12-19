Osmaneli ayva lokumu Türkiye'ye açıldı

Haberin Devamı

Osmaneli Belediyesi Ayva Lokumu ve Yöresel Ürün Üretim Merkezi 2024 tarihinde taşındığı yeni üretim alanıyla birlikte büyük bir başarı hikâyesine imza attı. Aradan geçen yaklaşık 1,5 yıllık sürede üretim kapasitesi, istihdam ve ciroda dikkat çekici bir büyüme sağlandı. Yeni üretim yerine taşınmadan önce günlük 500 adet olan üretim kapasitesi, yapılan yatırımlar ve modern üretim altyapısı sayesinde bugün günlük 5 bin adede ulaştı. Aynı dönemde tesisimizde çalışan personel sayısı 6 kişiden 33 kişiye yükselerek önemli bir istihdam artışı sağlandı.

"Yıllık 3,5 milyon TL olan ciro"

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Üretimdeki bu büyüme ekonomik verilere de yansıdı. Yıllık 3,5 milyon TL olan ciro, yeni tesisle birlikte 40 milyon TL seviyesine çıkarak Osmaneli'nin yerel üretimdeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Osmaneli Ayva Lokumu ve yöresel ürünlerimiz bugün başta zincir marketler olmak üzere birçok yerel market raflarında Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicilerle buluşuyor. Ayrıca yeni üretim tesisimizle birlikte 3 büyük zincir marketle daha satış anlaşması imzalanarak ürünlerimizin erişim ağı genişletildi. Osmaneli Belediyesi olarak yerel üretimi desteklemeye, markalaşmayı güçlendirmeye ve hemşerilerimize yeni istihdam alanları oluşturmaya kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.