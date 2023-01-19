Osmanbey metro neden kapalı? Osmanbey metro ne zaman açılacak, araçlar neden durmuyor?

Osmanbey metro neden kapalı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yenikapı - Hacıosman metro hattında yer alan Osmanbey istasyonu 19 Ocak 2023 saat 13:00 itibarihyle işletmeye kapatılacak. Peki Osmanbey metro niye kapalı, ne zaman açılacak? Osmanbey istasyonu ne zaman açılacak? İşte detaylar...

OSMANBEY METRO NEDEN KAPALI?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yılı nedeniyle düzenlenecek anma töreni için bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yenikapı - Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonu da saat 13:00 itibariyle işletmeye kapatılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

KAPATILACAK YOLLAR

Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince saat 11.00'den itibaren, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy İstikametine), Ergenekon Caddesi (Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine), Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden) ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah olarak ise Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametini, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametini kullanabilecek.