Osman Kavala'nÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi

Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan Osman Kavala hakkÄ±nda bugÃ¼n dosya Ã¼zerinden aylÄ±k tutukluluk incelemesi yapÄ±ldÄ±. Mahkeme, Kavala'nÄ±n hukuki durumunda bir deÄŸiÅŸiklik olmamasÄ±nÄ± dikkate alarak tutukluluÄŸunun oy Ã§okluÄŸuyla devamÄ±na karar verdi. Bir Ã¼ye hakim, Osman Kavala'nÄ±n adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesi yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirerek karara ÅŸerh dÃ¼ÅŸtÃ¼. Osman Kavala'nÄ±n sanÄ±klarÄ± arasÄ±nda bulunduÄŸu Gezi davasÄ±nÄ±n bir sonraki duruÅŸmasÄ± 22 Nisan'da yapÄ±lacak. Kavala, 1 KasÄ±m 2017 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor.

DAVANIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

Gezi ParkÄ± eylemlerine iliÅŸkin aralarÄ±nda iÅŸ adamÄ± Osman Kavala, gazeteci Can DÃ¼ndar, AyÅŸe MÃ¼cella YapÄ±cÄ± ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nÄ±n da bulunduÄŸu 16 sanÄ±ÄŸÄ±n "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, 18 Åžubat 2020'de karara baÄŸlandÄ±. Osman Kavala'nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 9 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatine, firari sanÄ±klar ise dosyalarÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na karar verildi.

SavcÄ±lÄ±k yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± istinafa taÅŸÄ±dÄ±. Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi de 22 Ocak 2021'de Osman KavalÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9 sanÄ±ÄŸÄ±n beraat kararÄ±nÄ± bozdu. Bunun Ã¼zerine 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi 28 Nisan 2021'deki duruÅŸmada, yakalamalÄ± sanÄ±klar Can DÃ¼ndar, Mehmet Ali Alabora, AyÅŸe PÄ±nar Alabora, GÃ¶kÃ§e TÃ¼ylÃ¼oÄŸlu, Handan Meltem ArÄ±kan, Hanzade Hikmet GermiyanoÄŸlu ve Ä°nanÃ§ EkmekÃ§i'nin dosyanÄ±n da ana davayla birleÅŸtirilmesine karar verdi.

Ã–te yandan, Osman Kavala ve hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan eski CIA danÄ±ÅŸmanÄ± Henri Barkey'in FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin "Anayasa'yÄ± ihlal" ve "Devletin gizli kalmasÄ± gereken bilgileri, siyasal veya askerÃ® casusluk maksadÄ±yla temin etme" suÃ§larÄ±ndan Ä°stanbul 36. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±landÄ±klarÄ± dava da Gezi ParkÄ± ana davasÄ±yla birleÅŸtirildi.

Ã‡ARÅžI DAVASI DA BOZULMUÅžTU

Gezi ParkÄ± olaylarÄ±na iliÅŸkin BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n taraftar grubu Ã‡arÅŸÄ± Ã¼yelerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 35 sanÄ±ÄŸa, Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Mahkemesi'nce "darbeye teÅŸebbÃ¼s" ve "izinsiz gÃ¶steri" suÃ§lamasÄ±ndan verilen beraat kararÄ± da YargÄ±tay tarafÄ±ndan bozuldu.

Bozma kararÄ±nda davanÄ±n Ä°stanbul 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki aralarÄ±nda Osman Kavala'nÄ±n da bulunduÄŸu Gezi ParkÄ± ana davasÄ±yla hukuki ve fiili irtibatÄ± bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle birleÅŸtirilmesi yoluna gidilmesine hÃ¼kmedildi. BirleÅŸtirilerek 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanÄ±n 21 Åžubat 2022 tarihli celsesinde ise 35 sanÄ±klÄ± Ã‡arÅŸÄ± davasÄ± dosyasÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸti.