'Osman cehenneme kadar yolun var, boÅŸanÄ±yoruz' yazÄ±lÄ± aracÄ±yla boÅŸanma davasÄ±na gitti

Bursa'da, ticaretle uÄŸraÅŸan GÃ¼lÅŸah A., 'ÅŸiddetli geÃ§imsizlik' gerekÃ§esiyle 9 yÄ±llÄ±k eÅŸi Osman A.'dan (42) ayrÄ±lmaya karar verdi.

2 Ã§ocuk annesi GÃ¼lÅŸah A., boÅŸanma davasÄ±na, gelin arabasÄ± gibi sÃ¼sleyip, 'Osman cehenneme kadar yolun var' ve 'BoÅŸanÄ±yoruz' yazÄ±larÄ±nÄ± astÄ±ÄŸÄ± aracÄ±yla gitti.

Ã‡iÃ§ek ve yazÄ±larla sÃ¼slediÄŸi aracÄ±yla cadde ve sokaklarda turlayan GÃ¼lÅŸah A.'yÄ± gÃ¶ren diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler konvoy oluÅŸturdu. Konvoydaki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler o anlarÄ± cep telefonuyla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

GÃœLE OYNAYA GÄ°TMEK Ä°STEMÄ°Åž

Yol boÅŸunca insanlarÄ±n kendisini tebrik ettiÄŸini belirten GÃ¼lÅŸah A., "BoÅŸanma davama gÃ¼le oynaya gelmek istedim. O yÃ¼zden sÃ¼slediÄŸim aracÄ±mÄ±n Ã¶nÃ¼ne ve arkasÄ±na yazÄ±lar astÄ±m. Ã‡ok eÄŸlendim. Ä°nanÄ±lmaz keyif aldÄ±m. Yol boyunca Ä°nsanlar korna Ã§aldÄ±, video Ã§ekti, alkÄ±ÅŸladÄ±, tebrik etti ve konvoy oluÅŸturduk. Ä°nsanlar Ã§ok pozitifti. Bu kadar bÃ¼yÃ¼yeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtim" dedi.

Dava, GÃ¼lÅŸah A.'dan boÅŸanmak istemeyen eÅŸi duruÅŸmaya gelmeyince ertelendi. (DHA)

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