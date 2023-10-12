GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Osman Aşkın Bak duyurdu: Burs ve kredi başvuruları başladı
ABONE OL

Osman Aşkın Bak duyurdu: Burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılının burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu.

12.10.2023 - 10:17 | | ANKARA (İHA)
Osman Aşkın Bak duyurdu: Burs ve kredi başvuruları başladı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvurularının başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

Son başvuru tarihinin 19 Ekim olduğunu hatırlatan Bakan Bak, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Sevgili gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59’a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız.”

GÜNCEL HABERLER

Arkadaşları ile gezdiği için kızını 24 yerinden bıçaklayıp, cinsel istismarda bulunan babanın cezası belli oldu

Arkadaşları ile gezdiği için kızını 24 yerinden bıçaklayıp, cinsel istismarda bulunan babanın cezası belli oldu

Tartıştığı babasını boğarak öldürdü, mahkemedeki sözleri kan dondurdu: Telefonumda şarj yoktu ambulansı arayamadım

Tartıştığı babasını boğarak öldürdü, mahkemedeki sözleri kan dondurdu: Telefonumda şarj yoktu ambulansı arayamadım

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 4 ayda 309 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 4 ayda 309 terörist etkisiz hale getirildi