Oruç tutmak için sahura kalkmak şart mı? Ramazan'da sahursuz oruç tutulur mu?

Oruç ayı Ramazan başlıyor. Çeşitli soruların cevapları da Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından cevaplanıyor. "Niyet etmeden oru tutulur mu, Sahura kalkmadan oruca niyet edilir mi?" gibi sorulara yanıt arayan vatandaşlar On bir ayın sultanı Ramazanda'da kusursuz oruç tutmak için dikkatle araştırmalarına devam ediyor. İşte Sahura kalkmadan oruç tutulur mu sorusunun cevabı...

SAHURA KALKMADAN, NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

Niyetsiz oruç tutulur mu sorusuna en net cevabı veren Diyanet İşleri Başkanlığı, niyetsiz oruç tutulamayacağını, bunun orucu sarsacağını belirtmiştir. Çünkü niyet etmek oruç tutmanın en temel şartıdır. Dolayısıyla niyet etmeden oruç tutulamaz.

Öte yandan sahura kalkamamak da oruç tutmamak için bir bahane değildir. Gerek niyet edip yatarak oruca niyet edilebileceği gibi imsak vakti çıkmadan sahurda kalkıp niyet edilerek de oruç tutulabilir.