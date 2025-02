Örnek davranışa ödül: Bakanlıktan sigarayı bırakan tamir ustasına sertifika

Ankara'da 12 yaşından beri oto sanayide otomobil tamir ustası olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası İsa Lale, askerlik görevini yaparken sigaraya başladı ve 18 yıl boyunca sigara içti. Çoğu zaman günde 2 paket sigara içen Lale, yaşadığı sağlık sorunları ve oğluna iyi örnek olmak için 6 ay önce Ankara Altındağ Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurdu.

Bu poliklinikte diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog desteği eşliğinde hizmet alan ve ilaç tedavisine başlayan Lale, yaklaşık 2 hafta içerisinde sigarayı bıraktı. Sağlık Bakanlığı tarafından '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü' kapsamında 6 aydan uzun süre sigara kullanmayan 8 kişiye verilen 'Sigara Bırakma Sertifikası' İsa Lale'ye de verildi.

'SİGARA İÇERKEN NEFESİM KESİLİYORDU'

İsa Lale, evdeki kül tablasının kokusundan rahatsız olarak sigarayı bırakmaya karar verdiğini belirterek, "2021 yılında evlendim ve şu anda 4 yaşında bir çocuğumuz var. Bu süreçte sigara içerken yürüyemiyordum, nefesim kesiliyordu. Düşündüm ve 2044'te mesela benim oğlum evlendiği zaman ben 56 yaşında olacağım. Ve torunumla oynayamayacağım ben. Niye? Sigara içtiğimden dolayı. Orada 'Dede parka gidelim' dediği zaman da onunla gidemeyeceğim, salıncakta sallayamayacağım. Eşim, ailem, genel iş arkadaşlarım sigara bırakma konusunda hep benim yanımda oldular. Onlara da teşekkür ederim" dedi.

'ONUR VE GURUR DUYACAĞIM BİR BELGE ALDIM'

Lale, Sağlık Bakanlığı ile Ankara Altındağ Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nin sigarayı bırakma konusunda kendisine destek olduğunu söyleyerek, "Hastaneye başvurduğum günden beri günde iki tane, üç tane, dört tane derken yavaş yavaş 2 hafta içerisinde bıraktım. Sigara içen insanlardan kül tablası gibi bir koku geliyordu. Demek ki benden de insanlara öyle bir koku geliyormuş. Bunu anladım ben, şimdi nefesim açıldı, uykularım düzeldi. Şimdi konuşurken karşımdaki kişiye herhangi bir sigara kokusu gitmiyor, yürümem gayet güzel oldu. Nefes darlığım olmuyor. Sigarayı bırakınca Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve doktorlar tarafından bana sertifika verildi. Hayatımda ilk defa onur ve gurur duyacağım bir belge aldım, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'KİŞİYİ BIRAKABİLECEĞİ KONUSUNDA CESARETLENDİRİYORUZ'

Sincan Yüzüncü Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nden Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Sevim Öğülmüş ise sigara bırakma sürecinin her aşamasında vatandaşların yanında olduklarını kaydederek, "Sigarayı bırakma konusunda kararı net değilse, 'acaba bırakmasam' ya da 'azaltsam mı' gibi düşüncelere sahipse kararını netleştirmesi için sigaranın zararları konusunda geniş bilgi verip, kişiyi bırakabileceği konusunda cesaretlendiriyoruz. Bağımlılık düzeyini belirleyip, karbonmonoksit düzeyini ölçüp uygun tedaviyi belirliyoruz. Yaşam tarzı değişikliğini planlayıp, yüz yüze kontroller ve motivasyonel telefon görüşmeleri ile kişileri 1 yıl takip etmeyi planlıyoruz. Bu süreçte gerekli görürsek; psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacıya yönlendirerek bu süreci multidisipliner yönetebiliyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen danışanımızın yaşadığı evde ya da çalıştığı iş ortamında da sigara kullanıcıları varsa bunlardan bırakmak isteyenleri polikliniğe davet edip birlikte bir bırakma süreci oluşturmalarını öneriyoruz. Bizim için 1 kişi bile sigarayı bıraksa çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

'HER GÜN 22 BİN KİŞİ SİGARAYA BAĞLI HASTALIKLARDAN ÖLÜYOR'

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1,3 milyar kişinin tütün ürünü kullandığı belirtilerek, "Tütün ürünü kullananların yüzde 80'i, genellikle yoğun tütün endüstrisi müdahalesi ve pazarlamasının hedefi olan düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır. Bu ülkeler aynı zamanda tütün ürünü kullanımına bağlı hastalık ve ölüm yükünün de en yüksek olduğu ülkelerdir. Dünyada her gün 22 bin kişi olmak üzere, yılda 8 milyondan fazla kişi tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımının sonucu iken 1,2 milyondan fazla kişi de tütün ürünü kullandığı için değil, tütün ürünü dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybetmektedir. Elektronik sigara, nargile, ısıtılmış tütün ürünleri vb. tütün ürünlerinin her türlüsü zararlıdır, içeriğindeki kanserojen maddeler sebebiyle ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Tütün kullanımının her türü zararlıdır, tütün dumanına maruz kalmanın güvenli bir düzeyi yoktur. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigara bırakmak isteyen bireyleri, yapılan motivasyonel görüşmeleri ile bırakma girişiminde bulunmaları için teşvik etmektedir. Danışma Hattı, 7 gün 24 saat canlı destek sağlamaktadır. Danışma Hattı tarafından, bırakma kararı alan bireylere bu süreçte rehberlik edilerek, ortaya çıkabilecek nikotin yoksunluk belirtileri ile baş etmeye yönelik davranış değişiklikleri hakkında danışmanlık verilmektedir" denildi.