Ormanlara giriş yasak mı, ormanlar kapalı mı Ağustos 2024? Ormanlara giriş yasağı ne zaman bitiyor?
Orman yangınları atarken yaz başı ormanlara giriş ve mangal yasağı getirilmişti. Yaz mevsiminin bitmesine az bir süre kala vatandaşlar ormana giriş ve mangal yasaklarının güncel durumunu sorguluyor. Peki, Ormanlara giriş yasak mı, ormanlar kapalı mı Ağustos 2024? Ormanlara giriş yasağı ne zaman bitiyor?
Türkiye genelinde 39 ilde ormanlara giriş yangın riski nedeniyle yasaklandı. Yasak bazı illerde Eylül ve Ekim aylarında sonlanırken, diğer şehirlerde 1 Kasım'a kadar sürecek. Peki, hangi ormanlara giriş yasak, ormanlara giriş yasağı ne zaman bitecek? Ormanlar kapalı mı?
ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR, HANGİ ORMANLAR YASAK?
Marmara'da 9 ilde girişler yasaklanırken, Ege'de 6, Akdeniz'de 9, İç Anadolu'da 7, Karadeniz'de 6, Güneydoğu Anadolu’da 2 ilde farklı tarihlerde ormanlar giriş yapılamayacak.
İstanbul'daki ormanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklanırken, Ankara'da yasak 30 Eylül'e, İzmir'de 31 Ekim'e kadar devam edecek.
Yangınların yaşanma ihtimalinin fazla olduğu Muğla ve Antalya'da ise 31 Ekim'e kadar ormanlar giriş yapılamayacak.
ORMANA GİRİŞ YASAĞI OLAN İLLER
İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim
Ankara: 15 Haziran - 30 Eylül
Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim
Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül
Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim
Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım
Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim
İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim