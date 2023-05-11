Orman yangınlarında kullanılacak! 'Nefes' Ankara semalarında

OGM'nin envanterine dahil edilen T-70 tipi yangın söndürme helikopteri, OGM Havacılık Dairesi Başkanlığı Tesisleri hangarında basın mensuplarına tanıtıldı. Havacılık Dairesi Başkanı Mahmut Okudan, Nefes'in özellikleri hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Okudan, orman yangınları ile mücadelede bu yıl envanterin çok güçlendiğini, bu kapsamda 3 T-70 helikopteri envantere aldıklarını, bunlardan 2'sinin yangın söndürme görevi yapacağını söyledi.

Okudan, TUSAŞ tarafından Türkiye'de yerlilik kapsamında üretilen helikopterin 2,5 ton su atma kapasitesine sahip olduğunu, gece ve gündüz uçuş yapabildiğini söyledi. Okudan, orman yangınlarında kullanılacak helikopterin önümüzdeki haftadan itibaren Muğla'da göreve başlayacağını belirtti. Okudan, "Bu helikopterde uçan pilotlarımız da genel müdürlüğümüzün kendi pilotları olacak. Türk pilotları yangın söndürme görevlerinde aktif olarak çalışmaya başlayacak. Diğer yangın söndürme uçaklarımızdan Air Tractor uçaklarından 20 tane almıştık. Bunu ilan etmiştik. Bunların da ilk 4 adedi envanterimize girdi, şu an hangarımızda bulunmakta. Eğitimlerini tamamladık" dedi.





'ENVANTER GÜCÜMÜZÜ ARTIRDIK'



Okudan, Orman Genel Müdürlüğü olarak hava gücünü uzun yıllar kiralık devam ettirdiklerini belirterek, "Küresel ısınmanın etkileri sebebiyle burada bir strateji değişikliğine karar verdik. Envanter gücümüzü artırırken yangınlarla mücadelede zafiyet oluşmayacak şekilde hava gücümüzün, yine su atma kapasitemizin muhafazasını sağladık; şu anki mevcut envanter gücümüze ulaştık. Geçen yıl 55 olan helikopter sayımızı bu yıl 69'a yükselttik. 69 yangın söndürme helikopteri yangın bölgesinde Hatay'dan Çanakkale'ye kadar ayrı ayrı konuşlandırılmış olacak. Bunlar gün doğumundan batımına kadar yangın görevi yapacaklar. Yine bunlara ilave olarak 17 olan uçak sayımızı da 19'a yükseltmiş olduk. Bu şekilde 88 yangın söndürme hava aracıyla 2023 yılı yangın sezonunda yangın sahasında gün doğumu, gün batımı bu hava araçlarımız görev yapacak. Bu da tarihimizdeki en büyük hava gücümüz" ifadelerini kullandı.





Bilgilendirmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nefes ismini verdiği helikopter, hangardan basın mensuplarıyla havalanarak Ankara semalarında başarıyla uçuşunu gerçekleştirdi.