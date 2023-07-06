Orman yangınlarına karşı yeni tedbir! İçişleri duyurdu: 31 Ekim 2023'e kadar yasaklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadele etmek için... Orman yangınlarının içimizi yakmaması için... Orman yangını riski taşıyan bölgelerde 31 Ekim 2023 tarihine kadar alınan tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı Genelgemizi yayınladık. Yarınlarımıza miras olarak bırakacağımız yeşil vatanımızı, ormanlarımızı korumak için lütfen kurallara uyalım. Bir kıvılcım yüreklerimizi dağlamasın" dedi.

'ORMANDA KAMP VE ÇADIR KURMAK YASAK'

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan meteorolojik veriler çerçevesinde, bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı olarak, önümüzdeki günlerde orman yangını riskinin yükseleceğinin öngörüldüğü belirtildi. Önceki yıllarda gerçekleşen orman yangınları ve son dönemdeki orman yangınlarının çıkış nedenleri arasında; anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizliğin yer aldığı bildirildi. Yangın çıkış nedenleri göz önüne alındığında, bu yangınların önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu kapsamda; orman yangını için risk taşıyan bölgelerde, ormanların çevresinde ve içinde 31 Ekim 2023 tarihine kadar ateş yakılmasının ve hava hallerinin orman yangınları açısından kritik olduğu dönemlerle sınırlı olmak üzere yangının büyüme riski olabileceği orman alanlarına girişlerin yasaklanması, kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemesi, ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmemesi, orman görevlileri ile birlikte jandarma ve polis devriyelerinin sürekli hale getirilmesi, devriye zamanlarının sıklaştırılması, orman alanlarında drone, KGYS vb. vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetlerinin arttırılması, büyüme eğiliminde olan ve insanların can güvenliğini tehdit eden orman yangınlarının olduğu yangın mahalline, görevliler ve eğitimli gönüllüler dışında sivil vatandaşların sokulmaması için kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır."