Ordu'nun 30 yıldır kanayan yarasına neşter vuruluyor! Fatsa ve Ünye ihya olacak

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların uzun süredir beklediği bir ulaşım çalışması daha hayata geçiriyor. Ünye ilçesi Keş Mahallesi ile Fatsa ilçesi Ahmetler Mahallesi bağlantı yolunda bulunan 1,8 kilometrelik güzergahta beton yol çalışması yapılıyor. Çalışmaların devam ettiği yol kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmaları büyük bir memnuniyet ile karşıladı. 30 yıldır yolda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederek, "Mahallemizin 30 yıldır kanayan yarasına neşter vuruldu. Yıllardır bu yolda ciddi sıkıntılar ve mağduriyet yaşadık. Mahallemize kalıcı bir hizmet yapıldı" dediler.