GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOrdu'da yeni dönem başladı! Konfor ve teknoloji bir arada
HaberlerGündem Haberleri Ordu'da yeni dönem başladı! Konfor ve teknoloji bir arada

Ordu'da yeni dönem başladı! Konfor ve teknoloji bir arada

14.12.2025 - 14:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ordu'da yeni dönem başladı! Konfor ve teknoloji bir arada

Ordu Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda kaliteyi yükseltmek ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla kent genelinde modern ve akıllı durak uygulamasını hayata geçirdi.

İlk olarak Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda konumlandırılan 10 metre uzunluğundaki duraklar, kapalı yapısıyla olumsuz hava şartlarına karşı koruma sağlıyor.

Orduda yeni dönem başladı Konfor ve teknoloji bir arada

Aydınlatmalı ve engelli erişimine uygun olarak tasarlanan duraklarda, vatandaşların konforlu şekilde bekleyebilmesi için 2 adet oturma bankı bulunuyor. Ayrıca oturma banklarının yanında ücretsiz şarj üniteleri de yer alıyor. Modern durakta ayrıca dolmuş güzergah ve saatlerini gösteren yolcu bilgilendirme ekranı ve LED aydınlatma sistemi bulunuyor.

Orduda yeni dönem başladı Konfor ve teknoloji bir arada

Akıllı ve kapalı duraklar 19 ilçede yolcu sirkülasyonu yüksek alanlarda yaygınlaştırılacak.

Güncel Haberler

Ordu'da yeni dönem başladı! Konfor ve teknoloji bir arada
#Gündem

Ordu'da yeni dönem başladı! Konfor ve teknoloji bir arada

Diyarbakır'da bin yıl sonra görüntülendi! Kayalıklar arasında gizli: Biçimleri şaşırtıyor
#Gündem

Diyarbakır'da bin yıl sonra görüntülendi! Kayalıklar arasında gizli: Biçimleri şaşırtıyor

Hatay'da muhtarın kurduğu tesis mahallelinin geçim kaynağı oldu! Ürettiklerini Suudi Arabistan'a satıyorlar
#Gündem

Hatay'da muhtarın kurduğu tesis mahallelinin geçim kaynağı oldu! Ürettiklerini Suudi Arabistan'a satıyorlar