Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 19 kişi hakkında işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalar kapsamında 8 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid, 20 gram esrar, 22 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklanırken, 19 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi.