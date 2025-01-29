GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOrdu'da uyuşturucu operasyonunda 19 kişi hakkında işlem yapıldı
HaberlerGündem Haberleri Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 19 kişi hakkında işlem yapıldı

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 19 kişi hakkında işlem yapıldı

29.01.2025 - 19:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 19 kişi hakkında işlem yapıldı

Ordu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı, 19 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalar kapsamında 8 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid, 20 gram esrar, 22 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklanırken, 19 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Güncel Haberler

Batman'da yol kontrolü sırasında 2 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirirldi
#Gündem

Batman'da yol kontrolü sırasında 2 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirirldi

Pendik'te daire alan vatanda kiracısıyla başı belada! Cinsel tacizle suçlandı
#Gündem

Pendik'te daire alan vatanda kiracısıyla başı belada! Cinsel tacizle suçlandı

Aydın'da namaz kıldığı sırada hayatını kaybeden vatandaşın ayakkabıları hatıra olarak sergilendi
#Gündem

Aydın'da namaz kıldığı sırada hayatını kaybeden vatandaşın ayakkabıları hatıra olarak sergilendi