Ordu'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Ordu'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 16 ilçenin tamamında, 2 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 2 Ocak Cuma ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, Fatsa ve Ünye ilçesinde kısmi olarak eğitim ve öğretime ara verildiğine dikkat çekilerek, "Tamamen tatil kararı alınan ilçelerimizdeki resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; kısmen tatil kararı alınan ilçelerimizde belirtilen eğitim-öğretim kurumlarında 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan; hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.