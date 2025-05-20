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Ordu'da lise öğrencileri boğulma tehlikesi geçirdi! Sahilde büyük korku

20.05.2025 - 14:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ordu'da lise öğrencileri boğulma tehlikesi geçirdi! Sahilde büyük korku

Ordu'da Mayıs Yedisi'nde serinlemek için denize giren 3 lise öğrencisi boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, Mayıs Yedisi dolayısıyla kumsala geldi.

Orduda lise öğrencileri boğulma tehlikesi geçirdi Sahilde büyük korku

Bu esnada öğrencilerden Y.K., O.K.B. ve A.Ö. denize girdi. Arkadaşlarının suda çırpındığını fark eden diğer öğrenciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından 3 öğrenci, belirli aralıklar ile sudan çıkartıldı.

Orduda lise öğrencileri boğulma tehlikesi geçirdi Sahilde büyük korku

Öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Orduda lise öğrencileri boğulma tehlikesi geçirdi Sahilde büyük korku

Öte yandan Vali Muammer Erol ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ve Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek da olay yerine gelerek bilgi aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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