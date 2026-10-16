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Ordu'da köylülerin emeği çöp oldu! Tonlarca fındık çürüyor

16.10.2026 - 15:11Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Ordu'da köylülerin emeği çöp oldu! Tonlarca fındık çürüyor

Ordu’da günlerdir etkisini sürdüren aniden bastıran sağanak yağışlar nedeniyle tonlarca fındık sular altında kalarak çürüme noktasına geldi. Üzeri defalarca ıslanan binlerce liralık mahsulünü korumaya çalışan Karadenizli üreticiler, çareyi fındık yığınlarının yanında çadır kurup gece boyu nöbet tutmakta buldu.

Ordu'da yüksek kesimlerde hasadı tamamlanan fındıklarını yağış nedeniyle sahil kesimlerine getiren üreticiler, burada da yağmura yakalandı.
İlde etkili olan yağışlı hava, fındık üreticilerinin kurutma mesaisini zorlaştırdı.

Orduda köylülerin emeği çöp oldu Tonlarca fındık çürüyor

Yüksek kesimlerde hasadı tamamlanan fındıklarını sahil kesimlerine getiren üreticiler, aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle ürünlerini kurutmakta güçlük çekiyor. Günlerdir kurumayı bekleyen fındıkların bazılarının çürüme noktasına geldiği görülürken, üzeri açık alanlarda kurutulmaya bırakılan fındıklar yağış nedeniyle defalarca ıslandı.

Orduda köylülerin emeği çöp oldu Tonlarca fındık çürüyor

Ürünlerini korumaya çalışan üreticilerin bazılarının, yağmurun zarar vermemesi için geceleri de fındıklarının başında çadır kurarak nöbet tuttuğu görüldü.

Orduda köylülerin emeği çöp oldu Tonlarca fındık çürüyor

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