Ordu'da kardeşinin cenaze törenine katılan kadın hayatını kaybetti!

Olay, Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Özcan Güzen (60), tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti. Güzen için bugün Akpınar Mahallesi’nde Hatipoğlu Cami’sinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Güzen, cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında Güzen’in ablası Ayşe Öksüz (70), kardeşinin tabutu başında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öksüz’e ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öksüz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ayşe Öksüz’ün Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi. (DHA)