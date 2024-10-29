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Ordu'da ay yıldız silueti bulutlara yansıdı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, sahilde gün doğumu çekmek isteyen bir kişi, bulutlara yansıyan ay yıldız siluetini kayda aldı.

29.10.2024 - 10:17 | | İHA
Ordu'da ay yıldız silueti bulutlara yansıdı

Fatsa ilçesinde yaşayan Mehmet Argın (30), 28 Ekim tarihi sabah saatlerinde gündoğumu eşliğinde oluşan manzarayı çekmek için sahile indi. Burada dron çekimi yapmak isteyen Argın, çekime başlamadan önce cep telefonu kamerası ile güneşin doğuşunu kayda aldı. Bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Argın, gelen yoğun mesajlar üzerine videoya yeniden baktığında, bulutların arasında ay-yıldız siluetini olduğunu fark etti.

Orduda ay yıldız silueti bulutlara yansıdı


"VİDEOYU ÇEKERKEN FARKINDA DEĞİLDİM"

Mehmet Argın, ay-yıldız siluetini gelen mesajların ardından fark ettiğini belirterek, "Sabaha karşı Fatsa Öğretmenevi’nden güneşin doğuşunu gördüm, gökyüzünde bir kızıllık vardı. Dron ile video almak istedim ve sahile geldim. İlk önce sosyal hesabımdan cep telefonu ile kısa bir video çektim ve güneşin doğuşu diye paylaştım. O esnada farkında değildim, güneşin üzerinde bulutlarda ay-yıldız silueti varmış. Çekerken anlamadım, sonradan gelen mesajlar üzerine anladım. Fark edince benim de tuhafıma gitti” diye konuştu.

Orduda ay yıldız silueti bulutlara yansıdı

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