GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOrdu Ünye’de 4 katlı binada yangın
HaberlerGündem Haberleri Ordu Ünye’de 4 katlı binada yangın

Ordu Ünye’de 4 katlı binada yangın

16.11.2025 - 01:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ORDU (İHA)

Ordu Ünye’de 4 katlı binada yangın

Ordu'nun Ünye ilçesinde, işçilerin kaldığı 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerin kullandığı dairede kullanılan elektrikli ısıtıcı sobadan yangın çıktı. Dumanları ve alevleri fark eden işçiler kendilerini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, binanın 4'üncü katına itfaiye merdiveni kullanarak yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, işçilerin bulunduğu odada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Nevşehir'de önce otomobiliyle takla attı, sonra kaza yerinden kaçtı
#Gündem

Nevşehir'de önce otomobiliyle takla attı, sonra kaza yerinden kaçtı

Ordu Ünye’de 4 katlı binada yangın
#Gündem

Ordu Ünye’de 4 katlı binada yangın

Çorum'da otostopla bindiği araç mezarı oldu: 1 ölü, 2 yaralı
#Gündem

Çorum'da otostopla bindiği araç mezarı oldu: 1 ölü, 2 yaralı