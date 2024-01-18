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Ordu merkezli 5 ilde tefeciliğe gözaltı! Çok sayıda gözaltı var

Ordu merkezli 5 ilde, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı.

18.01.2024 - 15:15 |
Ordu merkezli 5 ilde tefeciliğe gözaltı! Çok sayıda gözaltı var

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Tefecilik', 'Tehdit', 'Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması' suçlarına yönelik Ordu merkezli İstanbul, Ankara, Samsun ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda C.K. (37), Ş.B. (36), F.Ü. (40), K.A. (39), C.Ç. (25), G.A. (23), A.K. (43) ve D.A. (37), gözaltına alındı.

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Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 4 adet borçlu kişilere ait senet, 1 adet alacak verecek ilişkisini gösteren defter, 80 adet 9 milimetre çapında fişek, 22 adet tüfek kartuşu, 3 gram esrar ele geçirildi.

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Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden F.Ü., G.A. ve D.A. serbest bırakılırken, C.K., Ş.B., A.K., K.A. ile C.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.

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