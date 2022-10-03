On Numara sonuçları açıklandı! 3 Ekim On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş tamamlandı. On Numara çekilişinde 10 bilen talihliler ikramiyenin kazananı oluyor. Çekiliş ise canlı yayında düzenleniyor. İşte, On Numara sonucu sorgulama...

3 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın ikinci On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'de yapıldı. Çekiliş ise millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı.

Bu akşamın kazandıran numaraları 4 - 6 - 7 - 8 - 11 - 18 - 31 - 35 - 37 - 39 - 40 - 46 - 48 - 51 - 53 - 55 - 57 - 62 - 73 - 75 - 76 - 79 oldu.