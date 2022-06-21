Omicron ile ilgili ürküten açıklama! Yeni bir alt türü...

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, "Omicron’un aşılardan kaçabilen yeni bir alt türü çıkabilir" uyarısında bulundu.

Financial Times gazetesine konuşan Prof. Dr. Şahin, önlem konusunda zamanla yarışıldığına dikkat çekerek, ek klinik denemelere gerek kalmadan en yeni verilere göre aşının güncellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Hastaneye yatışları arttıran Omicron'un alt varyantları olan BA4 ve BA5 nedeniyle ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de aşı arayışına girmişti.

Omicron'un alt varyantlarından BA1 için şu an kullanılan aşıların güçlü bir antikor yanıtı sağlamadığına dair iki çalışma bu ay bilim dergisi Nature'da yayınlanmıştı.

Dünyanın pek çok yerinde kontrol altına alınan Covid-19 salgını bazı ülkelerde kendini yeniden hissetirmeye başladı. İsrail'de vakalar artışa geçti, son 24 saatte 10 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Bu oran son ayların en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

İsrail hükümeti, nisan sonunda vakalardaki düşüş nedeniyle Covid-19 kısıtlamalarını kaldırmıştı.