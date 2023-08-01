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Ömer Çelik’ten “Atatürk” dizisinin yayından kaldırılmasına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Amerika merkezli bir dizi ve film platformunun “Atatürk” dizisini yayınlamadan yayından kaldırmasına tepki göstererek kınadı.

01.08.2023 - 21:19 | | İHA
Ömer Çelik’ten “Atatürk” dizisinin yayından kaldırılmasına tepki

Amerika merkezli bir dizi/film platformu, 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacağını duyduğu 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı aldı. AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi. Dizinin yayından kaldırılmasını utanç verici olarak ifade eden Çelik, “Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın." ifadelerini kullandı.

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