Ömer Çelik'ten AK Parti seçim bürosuna silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Bahçelievler'de Kocasinan Merkez Mahallesi, Yenibosna Kocasinan Yolu Caddesi'nde bulunan seçim irtibat bürosunun önünden motosikletle geçen iki kişiden biri havaya ateş ettiği bildirilmiş ve olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Polis buradaki incelemelerini sürdürürken, bu kez de yine Yenibosna AK Parti Kuleli Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde havaya 4 el ateş edildiği ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Seçim bürolarının çevresinde güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı.

LANETLİYORUZ

Twitter'dan bir paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İstanbul’da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar” ifadelerine yer verdi.