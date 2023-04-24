Ömer Çelik'ten 1915 olaylarına ilişkin açıklamalara tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Çelik, “Bazı ülkeler ve siyasetçiler 1915 olayları hakkında yine gerçeğe aykırı açıklamalar yapıyorlar. Tarihi olayları çarpıtarak siyasi istismar ve çıkar malzemesi haline getiren bu çevrelerin açıklamaları yalan siyasetinden başka bir şey değildir. Cumhurbaşkanımız bölgesel barış ve işbirliği için defalarca çağrı yaparak, tüm bölge halklarının ortak geleceği için güçlü bir vizyon ortaya koymuştur... İstismar ve çıkar lobisinin en büyük korkusu Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun adım adım gerçekleşmesidir. İstismar ve yalan siyasetinin elemanları, bu vizyon karşısında yenilecektir. Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği vizyonu kazanacaktır” ifadesini kullandı.