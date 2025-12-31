Ölüm peşini bırakmadı! Kalp ameliyatının ardından taburcu edildi, evine dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti

Abdulvehap Yılmaz'ın (51) kullandığı 35 COE 204 plakalı otomobil, Siirt-Batman kara yolunun Kezer mevkisinde kar yağışı nedeniyle yol açma çalışması yapan kar küreme aracına çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan babası Mehmet (78) ile Sadık (52), Abdurrakip (44) ve Bahattin Yılmaz (39) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Mehmet Yılmaz'ın geçen hafta Batman'daki özel bir hastanede açık kalp ameliyatı olduğu, taburcu edildikten sonra Siirt'teki evine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.