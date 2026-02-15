Ölüdeniz turkuaza büründü! Görüntüler nefes kesti

Dünyaca ünlü Ölüdeniz'in rengi iki gündür etkili olan sağanağın ardından güneşli havayla birlikte turkuaza döndü. Macera tutkunları, Babadağ’daki pistlerden tandem pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü yaparak

Ölüdeniz’in eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi. Bazı turistler de turkuaza dönüşen deniz manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tandem yamaç paraşütü pilotu Mehmet Gönüllü tarafından GoPro ve fotoğraf makinası ile çekilen havadan görüntülerle, Ölüdeniz Plajı’ndaki renk değişimi görüntülendi.