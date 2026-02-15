Ölüdeniz turkuaza büründü! Görüntüler nefes kesti

GAZETE VATAN ANA SAYFA
15.02.2026 - 17:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz, iki gündür etkili olan kuvvetli yağışların ardından güneşli havayla birlikte turkuaz renge büründü.

Dünyaca ünlü Ölüdeniz'in rengi iki gündür etkili olan sağanağın ardından güneşli havayla birlikte turkuaza döndü. Macera tutkunları, Babadağ’daki pistlerden tandem pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü yaparak

Ölüdeniz’in eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi. Bazı turistler de turkuaza dönüşen deniz manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tandem yamaç paraşütü pilotu Mehmet Gönüllü tarafından GoPro ve fotoğraf makinası ile çekilen havadan görüntülerle, Ölüdeniz Plajı’ndaki renk değişimi görüntülendi.

