Ölen biri adına kurban kesilir mi (Diyanet)? Kurban kimler adına kesilir, dinimizde kabir kurbanı var mı?

Ölen biri adına kurban kesilir mi, kurban kimler adına kesilir? Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların kurban kesimi ile ilgili araştırmaları hızlandı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerin araştırdığı konulardan biri de ölen birinin adına kurban kesmenin dinen mümkün olup olmadığını araştırıyor.

Ölen biri adına kurbanı kesilir mi (Diyanet)?

“Ölü kurbanı” veya “kabir kurbanı” diye isimlendirilen bir kurban çeşidi yoktur. Ancak, ölmüş birisi adına veya sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir. Kurban borcu olup da hayatta iken vasiyet eden kişinin bıraktığı miras yeterli ise, mirasçıları tarafından vasiyetinin yerine getirilmesi gerekir.

Vasiyeti yoksa ölen kimseler için mirasçılarının kurban kesmeleri gerekmez. Yalnız ölen kişinin vasiyeti üzerine kesilen kurbanda kurbanın tamamının fakirlere dağıtılması veya yedirilmesi gerekir. Kesen kimse ve aile efradı bu kurban etinden yiyemezler. Ancak ölen kişinin vasiyeti yoksa kesenin kendisi, aile efradı, komşuları, dost ve akrabaları da yiyebilir.

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