Okulun son haftası devamsızlık yazılır mı, son hafta yoklama alınır mı? Okulun son haftasında ders işlenecek mi, okullarda yoklama ne zaman bitiyor 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 takvimine göre yaz tatili 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak. ilkokul, ortaokul, lise kademesi öğrenciler karne günü ile yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Takvime göre, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Öğrenciler ve velileri karne gününü iple çekerken “Okullarda yoklama ne zaman bitiyor 2024, son hafta yok yazılma var mı 2024? okulların son haftası ders işlenecek mi?” sorularının da yanıtını araştırıyor.

Okulun son haftası devamsızlık yazılır mı, son hafta ders işlenecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yapılmaktadır. Karne basım işlemleri nedeniyle okullarda devamsızlıklar son hafta yazılıyor diye kafa karışıklığı olsa da konu ile ilgili en sağlıklı bilginin okul yönetimlerinden alınması tavsiye ediliyor.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" ile ilgili genelgeye göre, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler bu tarihte okula dönecek. Birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Ayrıca, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum programları düzenlenecek.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, tatil dönemi sonrası derslerine kaldıkları yerden devam edecekler. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.