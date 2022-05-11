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Okulun kalorifer peteklerini hurdacıya satan öğretmen tutuklandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde eski bir köy okuluna ait 30 bin lira değerindeki kalorifer peteklerini hurdacıya sattığı iddia edilen öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

11.05.2022 - 23:25 | | İHA
Okulun kalorifer peteklerini hurdacıya satan öğretmen tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Balışeyh ilçesindeki trafik kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyonet durdurdu. Kamyonet kasasında kalorifer peteklerini fark eden jandarma, çalıntı olduğu şüphesiyle sürücü Y.H. ile yanında bulunan U.H.Y.'yi gözaltına aldı. Sürücü Y.H. ifadesinde, 42 adet kalorifer peteğini öğretmen D.Ç. ile birlikte Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyündeki eski bir okuldan aldığını ve Keskin ilçesindeki başka bir okula götürdüğünü iddia etti.

Şüpheli şahısların ifadesinin ardından gözaltına alınan öğretmen D.Ç. ile Delice Adliyesi'ne sevk edilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Y.H. ve U.H. hakkında da "hırsızlık malı satın almak" suçundan adli işlem yapıldı.

Delice Kaymakamlığı tarafından da açığa alınan D.Ç. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Hurdacılara satılan kalorifer peteklerinin ise 30 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

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