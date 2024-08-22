Okullar ne zaman açılacak? Bakan Tekin tarihi açıkladı

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle; “2024-2025eğitim öğretim yılın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Biz Bakanlık olarak süreçteki hazırlıklarımızı okullar tatil olur olmaz başladık, yoğun biçimde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda eğitim öğretim süreçlerine hazırlık anlamında dikkat edilmesi gereken şeylerle ilgili illerimize 2 ayrı genelge gönderdik. Bunlardan bir tanesi genel eğitim öğretim süreçleriyle ilgiliydi. Bir tanesi de yeni dönemde başlayacağımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hazırlanmasıyla ilgiliydi. Hazırlıklarımız devam ediyor.

Bugün burada 11 ilin il milli eğitim müdürlerini davet ettik. Onlarla süreçleri değerlendirdik. Sabah saatlerinde başladığımız toplantımız biraz önce bitti. Öğretim yılı Türkiye genelinde olduğu gibi deprem bölgesinde bir sıkıntı olmaksızın başlayacak.

6 Şubat depremlerinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var. Bütün Bakanlıklar, kamu kurumları seferberlik hali ilan etti. 11 ilimizde her şeyin 6 Şubat öncesi duruma getirilmesi için seferberlik kapsamında biz de MEB olarak üzerimize düşeni yapma çabasındayız.

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Bizimle ilgili bizim bu süreçte 6 Şubat günü bölgede kulanılamaz hale gelen okullarımız var. Onlarla ilgili süreçleri tamamlamak önemli çalışma alanlarımızdan bir tanesi oldu. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı şu: 11 ilin tamamında, 6 Şubat’tan önceki derslik ve okul sayılarının üzerine çıkacağız. Biz de kendi çapımızda bunu her il yüzde 10 daha fazla derslik sayısına ulaşalım diye bir projeksiyon çizdik. Bazı illerimizde yüzde 15-17 derslik sayısını artırdığımız illerimiz var. 11 ilin tamamında yüzde 10 bareminin üzerindeyiz. Türkiye çapında yıkılacak düzeyde hasar gören, yıkılan toplam okul sayımız 1295 okulumuz, 9935 dersliğimiz mevcuttu.

‘19 BİN 784 DERSLİK YENİDEN İNŞA EDİLMİŞ OLACAK’

Biz süreç içerisinde bir seferberlik bilinci ile başladık. Toplam ihalesi yapılmış inşaatı devam eden 19 bin 784 derslik yeniden inşa edilmiş olacak.

KONTEYNERDE EĞİTİM GÖRECEK ÖĞRENCİ KALMAYACAK MI?

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Konteynerde eğitim görecek öğrenci kalmıyor artık. Bazı öğretmen arkadaşlarımızla ilgili konteynerde konaklamaya devam edecekler. Toplamda 4536 dersliğimiz de yıkılmadı ancak güçlendirme ihtiyacı ortaya çıktı. Bunların da 2324 dersliğimizin güçlendirmesini tamamladık. Geriye kalanların da ihale süreci tamamlanmış inşaatları devam ediyor. 9 Eylül günü itibarıyla deprem bölgesinde eğitim öğretim sürecine sorunsuz bir şekilde başlayacağımızı paylaşabilirim.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK MI?

9 Eylül tarihinde okul açılacak, erteleme gündemde yok.