Okullar 20 Mayıs tatil mi 2024, 20 Mayıs'ta okullar var mı? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ertesi günü 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi olacak?

20 Mayıs okullar tatil mi, 19 Mayıs’ın ertesi günü okul var mı? 19 Mayıs resmi tatil takviminde yer alıyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak pazar gününe denk geldiğinden 20 Mayıs’ın tatil olup olmadığı gündem oldu. Peki, Gençlik Spor Bayramı'nın ertesi günü tatil mi, 20 Mayıs okullar tatil mi?

20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

Okullar ve kamu ile özel sektör resmi tatillerde sadece tatil oluyor. Okullar ve çalışanlara Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı tarih olan 19 Mayıs günü tatil kabul ediliyor, ancak 19 Mayıs bu sene pazar gününe denk geliyor.

20 Mayıs Pazartesi okullar açık olacak ve özel ile kamuda çalışanlar normal düzenlerinde çalışmalarına devam edecek.