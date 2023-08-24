Okul servislerine yapılan fahiş zam sonrası 'komşu turizm' başladı

Okul servisi tarifesine göre İstanbul’da 0-1 km arası için servis ücreti bin 300 TL. Bu ücrete ilkokul ve ortaokullarda bulunması zorunlu rehber personel için yüzde 35’lik bir fark eklendiğinde velilerin ödemesi gereken ücret aylık bin 755 TL’ye çıkıyor.

Mesafe uzadıkça ücret artarken bazı özel okullarda sunulan özel hizmetler nedeniyle ücretler daha da yükseliyor. Öyle ki bazı özel okullarda yıllık 100 bin TL’ye kadar servis ücretleri isteniyor. Yüksek servis ücretleri nedeniyle aileler tasarruf etmek için farklı arayışlara girdi. Kimi bu yıl toplu taşımayı kullanmayı planlarken, kimi ise korsan servislere ya da birkaç komşu çocuğunun taşındığı ‘Komşu turizm’e yöneldi. Hatta taksi kullanmayı düşünenler dahi var.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, şu ifadeleri kullandı;

“Korsan servislerin şoförlerinin kim olduğu belli değil. Trafik kurallarına uymama, çocuklarla sorunlu iletişim gibi birçok sorun yaşanabilir. Sabıkası mı var, uyuşturucu mu kullanıyor hiçbir denetim yok. Bizim şoförlerimizi hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de biz denetliyoruz”

Milliyet'te yer alan habere göre; tur firmalarının özel okullara yüksek ücretler vermesi nedeniyle ücretlerin çok yüksek olduğunu belirten Sinar, “Öğrenci başına 100 bin TL isteyen tur şirketleri ve okullar var. Bu ücretler normalleşirse veliler korsana yönelmez” diye konuştu.

Bazı aileler çocuklarının okula ulaşımı için servis kullanmak yerine kendi aracıyla getirip götürmeyi tercih ediyor. Bunu yaparken de kendi çocuğuyla birlikte komşu çocuklarını ya da yol üstündeki arkadaşlarının çocuklarını da taşıyor. Peki, aynı okulda okuyan komşu ya da arkadaşların çocuklarını taşımak korsan taşıma sayılıyor mu? Soruları yanıtlayan Avukat Zafer İşeri şunları söyledi:

“Teknik olarak hatır taşımasıdır ancak bir gelir elde ediliyorsa yasak kapsamındadır. Bir kişinin ücret alarak taşıma yapması mevzuata aykırıdır. Ancak kendi çocuğunu götürürken komşusunun çocuğunu hatır için götürüyor, gelir elde etmiyorsa bu yasaya aykırı olmaz. Öte yandan kendi çocuğunu götürürken bin liralık masrafı vardır, bunun 500 TL’sini diğer aileden alıyorsa bu da menfaat teminine girer ve yasaya aykırı olur.”

TAKSİ DAHA UCUZ

İstanbul’da Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME) belirlediği servis ücretlerine göre yaklaşık 4 kilometrelik bir mesafe için aylık 2 bin 30 TL isteniyor.

Özel okulların taşımacılığını yapan bazı tur şirketleri ise bu ücretlerin 2-3 katını talep ediyor. Örneğin 7 bin TL talep edilen bir servis için günlük ücret 318 TL’ye denk geliyor. Aynı yolda taksiyle ulaşım sağlamak isteyen bir velinin ise 200 TL’ye gidiş dönüş olarak ulaşım sağlaması mümkün. Ücretin düşmesinde taksilerde hostes ücretinin olmaması büyük etken.

KAZAYA DAVETİYE

Ders giriş-çıkış saatlerinde okul önlerinde yoğunluklar yaşanıyor. Servis araçlarının yanı sıra velilerin araçlarının ve taksilerin yarattığı yoğunluk birçok kazaya da davetiye çıkarıyor. Örneğin Sultangazi’de Aydın Uşkan İlköğretim Okulu’nun önündeki kalabalığa otomobilin çarpması sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaralanmıştı. Veliler, riskli bölgelerdeki okulların bulunduğu sokakların trafiğe kapatılmasını talep ediyor.