Okul servislerinde büyük tehlike! 'Araç kontrol edilmelidir'

Prof. Dr. Tevfik Özlü, öğrencileri taşıyan servislerdeki araç temizliği ve düzenli dezenfeksiyonun yapılması gerektiğini belirterek, “Okulların açılmasıyla birlikte okul servisleri yoğun olarak öğrencilerimizi taşımaya başladılar. Öğrencilerimiz kendilerini bekleyen tehlikelerden korunmak için erişkinler kadar dikkatli olamayabilirler. Bu nedenle onları korumak okul yönetimi, milli eğitim müdürlüğü, mülki amirler ve servis denetim komisyonlarının sorumluluğundadır.

Öğrenci sağlığı açısından okul servislerinin güvenliği, temizlik ve hijyeni ile trafik kurallarına ve Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirlenen kurallara uyulması hayati önem taşımaktadır. Öncelikle öğrenci servislerinin dikkatle seçilmesi ve sık denetlenmesi gerekiyor. Araçların uygun şartları taşıdığı, düzenli bakımlarının yapıldığı ve yeterince güvenli olduğu kontrol edilmelidir. Araç içinde uygun iklimlendirme yapılmalıdır. Araç temizliği, araç içi yüzeylerin düzenli dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

Egzos dumanı (karbonmonoksit) zehirlenmelerinden kaçınmak için kapalı ortamda araç çalıştırılarak bekleme yapılmamalıdır. Taşıma sırasında taşıt içinde gürültü ve ses kirliliğine izin verilmemelidir. Hasta, ateşi ve öksürüğü olan öğrencilerin servis içinde kullanması için maske bulundurulmalıdır. Öğrenci taşıyan araçlarda tütün ürünleri ve e-sigara kullanılmamalıdır. Öğrenciler binip inerken ve yolculuk sırasında onlara refakat edecek, oluşabilecek tehlikelerden ve onları yanlış yapmaktan, birbirlerine zarar vermekten alıkoyacak rehberler araçlarda bulundurulmalıdır.

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Öğrenci yerine oturmadan aracın hareket ettirilmemesi, ayakta öğrenci taşınmaması, her öğrenciye yetecek kadar araçlarda yer olması, yabancı kişilerin servis araçlarına alınmaması, yaş ve sınıf farkı çok olan öğrencilerin bir arada taşınmaması, öğrencilerin araç içinde sükunet ve disiplinlerinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır. İndirme sonrasında araçta öğrenci unutulmaması için araç kontrol edilmelidir. Güvenli iniş ve biniş sağlanmalıdır.

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Araçlar durma yapacakları yeri seçerken, öğrencilerin inme-binme sırasında trafikten zarar görmeyecek ve trafik akışını bozmayacak bir şekilde hareket etmelidirler. Araçtan inen öğrencinin caddeden tehlikeli bir biçimde geçişi veya aniden trafiğe fırlamaması için tedbir alınmalı, ışıklı lamba ve işaretler kullanılmalıdır. Yaşta, yağmurda, sıcakta, güneşte öğrencilerimizin zarar görmemesi için bekleme noktaları uygun şekilde belirlenmelidir” ifadelerini kullandı.



