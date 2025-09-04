GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOkul müdüründen hayat kurtaran müdahale! Bahçe duvarından atlayıp aracın önüne siper oldu
HaberlerGündem Haberleri Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale! Bahçe duvarından atlayıp aracın önüne siper oldu

Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale! Bahçe duvarından atlayıp aracın önüne siper oldu

04.09.2025 - 08:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale! Bahçe duvarından atlayıp aracın önüne siper oldu

Erzincan'da sürücüsü el frenini çekmeyi unutunca hareket edip oyun oynayan çocukların üzerine doğru giden otomobili, okul müdürü durdurdu.

Haberin Devamı

Olay, 2 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Kavakyolu Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücüsünün mezarlık ziyaretine giderken el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, hareket etti. Yokuş aşağı ilerleyen minibüsün oynayan çocukların üzerine doğru gittiğini gören Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu Müdürü Oğuz Kürşat Onay, bahçe duvarından atladı. Aracı ulaşıp durduran Onay, kazanın önüne geçti.

İLGİLİ HABER

Bu bitkiyi yetiştiren senesinde ev, araba alıyor! Kilosu 1.000 TL'den satılıyor: İlk hasat haberi Çanakkale'den geldi
Bu bitkiyi yetiştiren senesinde ev, araba alıyor! Kilosu 1.000 TL'den satılıyor: İlk hasat haberi Çanakkale'den geldi

Öte yandan, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bahçede incelemede bulunan Oğuz Kürşat Onay ve yanındakilerin aracın hareketlenmesi üzerine bahçe duvarından atlaması yer aldı.

 

Güncel Haberler

Almanya'dan Rize'ye döndü, kaktüsle işe başladı şimdi her ay 10 bine tane satıyor
#Gündem

Almanya'dan Rize'ye döndü, kaktüsle işe başladı şimdi her ay 10 bine tane satıyor

Elazığ'da keşfedildi! Köyün ortasından fışkırdı, 6 bin yıllık hazine
#Gündem

Elazığ'da keşfedildi! Köyün ortasından fışkırdı, 6 bin yıllık hazine

Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale! Bahçe duvarından atlayıp aracın önüne siper oldu
#Gündem

Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale! Bahçe duvarından atlayıp aracın önüne siper oldu