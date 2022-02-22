Okul müdürü hakkÄ±nda flaÅŸ karar! Her ÅŸeyi ailesine anlattÄ±
Zonguldak'Ä±n AlaplÄ± ilÃ§esinde, 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã¶ÄŸrencisine cinsel tacizde bulunduÄŸu iddia edilen ortaokulÂ mÃ¼dÃ¼rÃ¼ M.Åž. tutuklandÄ±.Â
22.02.2022 - 21:31 | | Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)
AlaplÄ± ilÃ§esine baÄŸlÄ± Mollabey KÃ¶yÃ¼nde bulunan Mollabey Ortaokulunda eÄŸitim gÃ¶renÂ kÄ±z Ã¶ÄŸrenci, ailesine okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ tarafÄ±ndan taciz edildiÄŸini sÃ¶yledi. Ailenin ÅŸikayeti Ã¼zerine Ã¶ÄŸrencisini taciz ettiÄŸi iddia edilen okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ M.Åž. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Jandarmadaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen M.Åž. tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â