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Okul müdürü hakkÄ±nda flaÅŸ karar! Her ÅŸeyi ailesine anlattÄ±

Zonguldak'Ä±n AlaplÄ± ilÃ§esinde, 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã¶ÄŸrencisine cinsel tacizde bulunduÄŸu iddia edilen ortaokulÂ mÃ¼dÃ¼rÃ¼ M.Åž. tutuklandÄ±.Â

22.02.2022 - 21:31 | | Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)
Okul müdürü hakkÄ±nda flaÅŸ karar! Her ÅŸeyi ailesine anlattÄ±

AlaplÄ± ilÃ§esine baÄŸlÄ± Mollabey KÃ¶yÃ¼nde bulunan Mollabey Ortaokulunda eÄŸitim gÃ¶renÂ kÄ±z Ã¶ÄŸrenci, ailesine okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ tarafÄ±ndan taciz edildiÄŸini sÃ¶yledi. Ailenin ÅŸikayeti Ã¼zerine Ã¶ÄŸrencisini taciz ettiÄŸi iddia edilen okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ M.Åž. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Jandarmadaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen M.Åž. tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â 

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