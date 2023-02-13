OHAL'de sağlık tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, mesleklerini serbest olarak icra etmekte olan eczacılar ile tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarı olarak faaliyette olan işletmelere, Olağanüstü Hal ilan edilen illerde Olağanüstü Hal süresince, valilik tarafından uygun görülen mekanlarda veya mobil araçlarda ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde faaliyet izni verilecek.



Olağanüstü Hal süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep ili Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan serbest eczaneler ilaç takip sistemi işlemlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecek. Ancak kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç talepleri, reçetelerin defter kayıtları düzenli olarak tutularak ve matbu olarak düzenlenen reçetelerin bir nüshası saklanarak karşılanacak. Olağanüstü Hal süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep ili Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarları ürün takip sistemi bildirimlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecek.