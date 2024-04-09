Oğuz Murat Aci’nin babası konuştu: Kibrinizde boğulun, paranız batsın

Kemerburgaz’da bir kişinin ölümü, dört kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasının ardından 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C., annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılmıştı. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, oğlunun ölümünün 40. gününde Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a konuştu.

“Bakın bugün 40 gün oldu ama kimseden hiçbir ses yok. Ne ‘Geçmiş olsun’ diyen ne de ‘Başınız sağ olsun’ diyen var. Bizi insan olarak görmediler” diyen Özer Aci “Ama eninde sonunda gelip teslim olacaklar. Ben söylediğim sözlerimin arkasındayım, onların bir lokması benim boğazımdan geçmeyecek. Ama benim 1.5 yaşında babasız kalan torunumun hakkını da onlara yedirmem, onun bedelini de ödeyecekler” ifadelerini kullandı.

‘KURU LAFA KARNIM YOK’

Acılı baba, T.C.’nin ailesinden iki talebi olduğunu belirterek şunları söyledi: “İlki, Bülent Bey’e şunu soracağım, ‘Senin çocuğun nerede okuyordu?’ ‘Okula bu yıl kaç para ödediniz?’ Cevabı, ‘Ben bilmiyorum muhasebeci ödedi’ olacak büyük bir ihtimalle ve muhasebecisine arayıp sormasını söyleyeceğim ve ona göre torunumun 20 yıllık eğitim masrafını peşin alacağım, bu parayı da çocuğun hesabına yatıracağım. Giyim ve yemek masrafı da istemiyorum. Oğluna ne kadar ödemişse, torunumu da bir evladı bilsin ödesin. ‘Ben okuturum’ falan bunu kabul etmiyorum, yok öyle bir dava. Ben onlarla her yıl, okul masrafı için karşı karşıya da gelmek istemiyorum. Kuru laflara karnım tok. Ne yapılacaksa bugün yapılacak. Üç yıl, beş yıl sonra benim çocuğumu okutacak mı okutmayacak mı onu düşünemem.”

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‘KİBRİNİZDE BOĞULUN, PARANIZ BATSIN’

Baba Aci, aileye tepkisini şöyle dile getirdi: “Ne olurdu çocuğu oradan oraya sürüklemeyip getirip adalete teslim etseydiler. Ailesi, ‘Bu çocuğun bir eğitim hayatı var, yapmış bir hata, cahildir’ deyip bizim acımızı neden paylaşmadı. Nereye kadar kaçacaklar. Biz takdiri ilahiye inanan insanlarız, oğlumun vadesi oraya kadarmış ama sonrasında yaşananlar vahşet, insanlık dışı davranışlar. Bu kibirle nereye kadar gidecekler. Kibir para, kibir para... Kibrinizde boğulun, paranız batsın”

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İKİNCİ TALEBİ ANIT

Aci, ikinci isteğini de şöyle açıkladı: “Oğlum şu an mezarda yatıyor ama ismi hala yankılanıyor. İsminin yaşayacağı bir anıt istiyorum. 100 bin TL’lik, 200 bin TL’lik olur, bedeli beni bağlamıyor. Bunu da bana çok görmesinler. Kendi kafalarına göre de ‘Burada bunu yaptıracağım’ değil, benim istediğim yerde olacak, bu kadar hakkım da olsun.”