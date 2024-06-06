Öğretmenlik Meslek Kanunu değişiyor! Geçme notu 60 olacak, işte detaylar...

Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun haftaya Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Kanun teklifine ilişkin hazırlanan taslağa göre öne çıkan başlıklara TRT Haber ulaştı.

ÖĞRETMENLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA CEZALAR ARTIRILIYOR

Kasten yaralama suçunda ceza 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 9 aya kadar olarak uygulanacak. Tehdit suçunda 9 aydan 3 yıla kadar, nitelikli hallerde 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar, hakaret suçunda ise 1 yıldan 3 yıla kadar ceza verilebilecek. Görevi yaptırmamak için direnme suçluları 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar, nitelikli hallerde ise 1 yıl 4 aydan 9 yıla kadar hapis ile karşılaşacak.

DERSLERİN ORTALAMASI ATAMAYA ESAS OLACAK

Milli Eğitim Akademisi'nde adayların teorik derslerden geçme notu 60, uygulamaları derslerde ise başarı notu 70 olarak belirlenecek. Teorik ve uygulamalı derslerin ortalaması atamaya esas olacak

Bir dönemde mazeretsiz 6 gün eğitime katılmayanın ilişiği kesilecek. Yasadışı örgüt faaliyetlerine katılmak, uyuşturucu kullanmak ve temin etmek kesin çıkarılma sebebi olacak.

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ADAY ÖĞRETMENLER HİZMET İÇİ EĞİTİM ALACAK

Adaylara 30 bin ek göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı kadar maaş verilecek. Kanun yürürlüğe girene kadar aday öğretmenler hizmet içi eğitim alacak.