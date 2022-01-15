Öğretmenlere PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi zorunluluğu kimlere kalktı, aşısız öğretmene PCR testi zorunlu mu?

Aşısızlar için PCR test kararı verildi. Sağlık Bakanlığı'nın aşısız ve Aşı sürecini tamamlamayan kişilerin toplu alanlarda bulunması ve seyahat etmeleriyle ilgili genelgesi değişti. Genelgede rest şartının tamamen kaldırıldığı seyahat, sosyal etkinlik ve okullardaki test şartının tamamen kaldırıldığı bildirildi. Peki, Öğretmenlere PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi zorunluluğu kimlere kalktı?

Öğretmenlere PCR testi zorunluluğu kalktı mı?

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda, aşısız ve aşı sürecini tamamlamayan kişilerle ilgili seyahat ve sosyal etkinlik alanlarındaki genelgenin yürürlükten kaldırıldığı bildirildi. Bu sayede aşı olmayan ve aşı süreci tamamlanmayan kişiler için zorunlu PCR testi kaldırılmış oldu.

Yeni düzenlemelerin yer aldığı yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir.”





