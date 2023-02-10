Öğretmen çift, depremde yaşamını yitirdi

Odabaşı Mahallesi Gürses Sokak Prestij Asi Apartmanı'nda oturan öğretmen çift Hatice Yurt Ökmen ile eşi Gökhan Ökmen, depremde oturdukları binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Ekipleri çalışması sonucu çiftin cenazelerine ulaşıldı.



Bodrum Anadolu Lisesi Mezunları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencimiz Hatice Yurt'u Hatay'da maalesef kaybettik. Çok küçükken babası Ünal vefat etti, babasız kalıp çok emek harcadı bu hayat için, çok çalıştı, matematik öğretmeni oldu. Daha çok çalıştı KPSS'den yüksek puan alıp atandı. Gökhan ile evlendi aynı kaderi paylaşıyorlardı onun da babası yoktu.

Hep emek emek işledi bu yaşamı. Bu güzelim canımız enkaz altından sağ çıkamadı. İçimiz yanıyor. Allah annesine sabır ve dayanma gücü versin. Hatice’miz ve sevgili eşi Gökhan, melekler yoldaşınız olsun. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatın" ifadelerini kullandı.



Hatice Yurt Ökmen'in cenazesinin Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracı ile Bodrum'a getirileceği ve Bitez Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi. Eşi Gökhan Ökmen'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi İzmir'e gönderilecek.