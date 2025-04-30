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Öğrenciler müjdeli haber geldi! Okullar 3 gün tatil

30.04.2025 - 10:53Güncellenme Tarihi:
Öğrenciler müjdeli haber geldi! Okullar 3 gün tatil

2024-2025 eğitim öğretim yılı sona yaklaşırken öğrencilere bir güzel haber daha geldi. 19 Mayıs resmi tatili ve hafta sonu birleşince okullarda 3 günlük tatil keyfi yaşanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Böylece öğrenciler 17-18 Mayıs hafta sonu tatiliyle birlikte toplam 3 gün okula ara verecek.

19 MAYIS’TA OKULLAR KAPALI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu kapsamda okulların yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşları da bir gün süreyle kapalı olacak.

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