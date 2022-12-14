Öğrenci servisi 100 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 18 yaralı

Kaza, Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde meydana geldi. Fikret Bayrak yönetiminde 67 AT 873 plakalı Magirus marka öğrenci servisi sürücüsünün kontrolünden çıkarak 100 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada Kilimli Anadolu Lisesi, Kilimli Atatürk Anadolu Lisesinde öğrenim gören 17 öğrenci ve 1 şoför olmak üzere 18 kişi yaralanırken bir öğrenci ise olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin uğraşları sonucunda araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Cezmi Yalınkılıç ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de olay yerine gelerek bilgi aldı.