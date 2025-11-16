Odun parçasına benziyor ama bambaşka bir şey! Yağmurlar arttı, fiyatlar düştü

Haberin Devamı

Tavşanlı'da özellikle güz mevsiminde ormanlarda boy gösteren melki (kanlıca) mantarının fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda ilk çıktığı zaman kilosu 400 TL olan melki mantarı, çevre ilçelerde de mantarın bollaşmasıyla bu hafta 70 TL ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla tezgâhlarda yerini aldı.

Mantar satıcıları, melkinin her yerde bulunmadığını ve özellikle güz mevsiminde ortaya çıktığını belirterek, toplanmasının oldukça zahmetli olduğunu dile getirdiler. Kimi zaman sabah güneşin doğuşundan akşama kadar ormanlarda mantar aradıklarını belirten vatandaşlar, bu zorluğun doğal olarak fiyatlara yansıdığını ifade ettiler.

Melki mantarı, lezzetiyle Tavşanlı ve çevresinde yoğun ilgi görüyor.