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Ödemiş'in liseli gençleri Türkiye'yi Romanya'da temsil etti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde lise eğitimi gören gençler, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Erasmus Mesleki Eğitim Projesi kapsamında Türkiye'yi Romanya'da temsil ettiler.

19.12.2024 - 09:19 | | İHA
Ödemiş'in liseli gençleri Türkiye'yi Romanya'da temsil etti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Bayındır Alpaslan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yağmur Zengi, Mustafa Okta, Nail Çakmak, Fevzi Kaya, Turanalp Güngör, Ali Bilgin ve öğretmenleri Kürşad Erten, Halil Özcan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Akreditasyon Projesi kapsamında Romanya Bükreş'te ‘Topraksız Tarım' alanında eğitim almak ve dünyadaki tarım uygulamalarını yerinde görmeleri amacıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Erasmus Mesleki eğitim projesine katıldılar.

Gençler, ‘Topraksız Tarım' uygulamalarını detaylarıyla yerinde öğrenerek ve tecrübe edinerek proje sayesinde deneyim kazandılar.

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